Утре русенско село ще отпразнува своя празник с богата празнична програма
На утрешния ден в Иваново отделят специално внимание на най-възрастните именици. Тази година това са 77-годишният Иван Недков и 87-годишната Иванка Христова. Двамата ще получат икони и подаръци лично от кмета на община Иваново Георги Миланов и грамоти за съхраняване на българските традиции и популяризиране на местните обичаи от областния управител Драгомир Драганов. Както Иван Недков, така и Иванка Христова са родени в Иваново. Целият ми живот е преминал в населеното място, като и двамата са участвали активно в културния живот на населеното място.
Тържествата започват в 12.00 часа пред сградата на Общината, където ще се извие голямо хоро. По време на празника ще бъде спазена и още една стародавна традиция. На Ивановден коледарската дружина, която е обикаляла къщите на 25 декември и е наричала за здраве и берекет, се събира отново. Този път, за да направи традиционното къпане на Царя на коледарите. Утре на известната в Иваново Изворна чешма ще бъде окъпан Ивайло Добрев.
Молебен за здраве и благоденствие ще бъде отслужен от отец Илиян. Празникът ще завърши с чаша вино за всички и хоро, съобщи областната администрация в Русе.
Припомняме, че за последното десетилетие откакто Георги Миланов е кмет на община Иваново, са се реализирали десетки проекти в сферата на инфраструктурата, икономиката и социалните дейности.
