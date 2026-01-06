С богата празнична програма утре жителите на община Иваново, област Русе, ще отпразнуват именния ден на населеното място. За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат местните самодейци от читалището, които по традиция ще изпълнят едни от най-обичаните народни песни.На утрешния ден в Иваново отделят специално внимание на най-възрастните именици. Тази година това са 77-годишният Иван Недков и 87-годишната Иванка Христова. Двамата ще получат икони и подаръци лично от кмета на община Иваново Георги Миланов и грамоти за съхраняване на българските традиции и популяризиране на местните обичаи от областния управител Драгомир Драганов. Както Иван Недков, така и Иванка Христова са родени в Иваново. Целият ми живот е преминал в населеното място, като и двамата са участвали активно в културния живот на населеното място.Тържествата започват в 12.00 часа пред сградата на Общината, където ще се извие голямо хоро. По време на празника ще бъде спазена и още една стародавна традиция. На Ивановден коледарската дружина, която е обикаляла къщите на 25 декември и е наричала за здраве и берекет, се събира отново. Този път, за да направи традиционното къпане на Царя на коледарите. Утре на известната в Иваново Изворна чешма ще бъде окъпан Ивайло Добрев.Молебен за здраве и благоденствие ще бъде отслужен от отец Илиян. Празникът ще завърши с чаша вино за всички и хоро, съобщи областната администрация в Русе.Припомняме, че за последното десетилетие откакто Георги Миланов е кмет на община Иваново, са се реализирали десетки проекти в сферата на инфраструктурата, икономиката и социалните дейности.