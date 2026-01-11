Утре ще е неучебен ден за още две общини в Русенско
ФОКУС припомня, че по-рано днес кметът на Русе Пенчо Милков обяви утрешният ден за неучебен в Русе.
Драганов посочи, че понеделник, 12 януари, е обявен за неучебен ден със заповед на съответните кметове за всички училища в общините Русе, Иваново и Сливо поле. Решението е на база чл. 105 от Закона за предучилищното и училищното образование и е взето от местната власт след анализ на метеорологичната прогноза и очакваните рискове от силния студ. То обаче не важи за детските градини. Утре сутринта се очаква да е мрачна и мразовита. По данни на Национален институт по метеорология и хидрология температурата на въздуха на места в областта може да спадне до минус 15 градуса. Придвижването при подобни условия крие значителни опасности, като най-уязвими са децата. Очаква се образуване на поледици. В района снежната покривка достига до 22 см.
Към 18:30 на територията на област Русе няма населени места без електрозахранване, посочи още Драганов. Той уточни, че във всички населени места има водоподаване и никъде няма проблем с телекомуникациите. Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Повече от 10 специализирани машини продължават да са на терен и да обработват срещу заледяване пътищата в региона. Той уточни, че без проблеми се преминава и през граничния преход Дунав мост при Русе – Гюргево. Обстановката се следи денонощно от областния управител Драгомир Драганов и неговия заместник Георги Георгиев. Те призовават да се шофира внимателно и да се спазват указанията на властите.
