Утре, 6 декември, от 09.30 часа сутринта в Зала 1 на Областната администрация ще се проведе открит турнир по ускорен шах. Събитието се реализира с подкрепата на областния управител Драгомир Драганов, а негов организатор е шахматен клуб "Дунав – 1931“ с председател Димитър Роев и главен съдия Пламен Митев.В надпреварата се очаква да се включат повече от 45 души от цялата страна, като сред тях ще бъде и дядото на европейска клубна и отборна шампионка при жените и втора за Световната купа по шах Нургюл Салимова, който е майстор по шах, също изключителен състезател, и един от първите ѝ треньори. В състезанието ще се включат и много млади надежди от Русе, участвали на европейски и световни първенства. На турнира ще играят и състезатели от София, Варна, Силистра и от редица други градове на страната. Ще бъде приложена швейцарската система в 7 кръга. Времевата контрола за играта ще бъде 15 минути и още по 5 секунди ще се дават като домавено време на ход. Двойките ще се определят чрез съдийска компютърна програма. При равен брой точки класирането ще се извършва по следните показатели: Лична среща/Бухолц Медиана/Брой победи/Бергер.Осем основни и шест специални награди са предвидени, съобщава областната администрация в крайдунавския град. Първата награда включва купа и 400 лева парична премия. Втората награда е в размер на 300 лева, третата – 250 лв., четвъртата – 150 лв., петата – 100 лв., шестата – 80 лв., седмата – 70 лв., осмата – 60 лв. Специалните награди са по 60 лв. и те ще бъдат за най-добре представилите се участници в следните категории: над 60 години, жена, юноша до 16 години, девойка до 16 години, момче и момиче съответно до 12 години. Всички награди са осигурени от организаторите. Специалните награди важат при най-малко трима участници в съответната група. Наградите не се делят и при повече от една участникът взема по-голямата. Състезанието ще бъде открито от областния управител Драгомир Драганов, а краят на надпреварата е предвиден за около 16.00 часа.