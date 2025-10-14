Поради големия интерес през октомври водещият германски ортопед и травматолог д-р Клаус Йохан ще консултира пациенти в два дни – на 16 и 17 октомври (четвъртък и петък) в УМБАЛ "Медика Русе“, съобщават от болницата.Желаещите да се възползват от експертизата на д-р Клаус Йохан е необходимо предварително да си запишат час на телефоните на регистратурата на болницата – 082 830 230, 0876 830 230. Консултациите са платени. Пациенти, които имат медицинска документация от предишни изследвания и прегледи, е препоръчително да я носят.Германският специалист е един от най-уважаваните ортопеди и травматолози в Европа. Дългосрочното му сътрудничество с Медика е ценна възможност за прецизна диагностика и ефективно лечебно решение при болки или травми на стави, мускули, сухожилия и кости.Д-р Клаус Йохан има много добри резултати в ендопротезирането на стави, артроскопията, хирургичното лечение на дискови хернии и спортни травми. Прилага съвременни щадящи методи, което го прави изключително търсен хирург от най-елитните спортисти в света. При всяко свое посещение в Русе, той споделя своя дългогодишен опит и знания с младите ортопеди и травматолози на "Медика Русе“ и ги напътства по време на сложните интервенции.