Уважаван лекар от Германия ще консултира пациенти в Русе два поредни дни този месец
Желаещите да се възползват от експертизата на д-р Клаус Йохан е необходимо предварително да си запишат час на телефоните на регистратурата на болницата – 082 830 230, 0876 830 230. Консултациите са платени. Пациенти, които имат медицинска документация от предишни изследвания и прегледи, е препоръчително да я носят.
Германският специалист е един от най-уважаваните ортопеди и травматолози в Европа. Дългосрочното му сътрудничество с Медика е ценна възможност за прецизна диагностика и ефективно лечебно решение при болки или травми на стави, мускули, сухожилия и кости.
Д-р Клаус Йохан има много добри резултати в ендопротезирането на стави, артроскопията, хирургичното лечение на дискови хернии и спортни травми. Прилага съвременни щадящи методи, което го прави изключително търсен хирург от най-елитните спортисти в света. При всяко свое посещение в Русе, той споделя своя дългогодишен опит и знания с младите ортопеди и травматолози на "Медика Русе“ и ги напътства по време на сложните интервенции.
Ателие па творческо писане дава възможност на млади творци в Русе да усъвършенстват своите умения
