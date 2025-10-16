Един от водещите литературоведи, културолози и преводачи в страната – русенката проф. дфн Пенка Ангелова бе отличена с Голямата сребърна значка за заслуги към Република Австрия. Високото отличие ѝ бе връчено лично от посланика на Австрия в София Н. Пр. Андреа Икич-Бьом късно снощи на тържествена церемония. Тя се проведе в сградата на Доходното здание в крайдунавския град, където всъщност се помещава, основата по нейния идея преди 20 години Австрийска библиотека.Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът по образование и култура Енчо Енчев, както и изтъкнати специалисти в сферата на съвременните литературни изследвания от цялата страна. Драганов посочи, че проф. Ангелова има изключителен личен принос към популяризирането на българската културна идентичност на международната сцена и че благодарение на нея са реализирани редица проекти, инициативи и партньорства, които насърчават взаимното опознаване и разбирателство между народите на двете държави."Австрия и България имат дълга история на взаимно уважение и плодотворно партньорство – от многогодишните връзки в областта на музиката и литературата до съвременните културни и икономически проекти, които приближават нашите народи още повече. В това отношение ролята на международното дружество е незаменима – то е посредник, вдъхновител и пазител на този вид общуване“, посочи областният управител Драганов. Днес ролята на европейската култура е по-важна от всякога. Тя е онзи компас, който ни помага да се ориентираме в сложната карта на глобалния свят. Чрез изкуството, литературата, музиката, театъра и киното ние не просто изразяваме себе си – ние споделяме човешкия опит и изграждаме взаимно разбиране между народите. Европейската култура е сила на единението, защото тя надскача политическите и икономическите граници, за да ни напомни, че преди всичко сме хора – наследници на една велика духовна традиция. Тя ни учи да ценим различието и да го възприемаме не като заплаха, а като богатство“, сподели още Драганов."В моменти като този аз мисля и за Елиас Канети, чието творчество и дух винаги ми напомня за това, че отговорността на интелектуалците се състои в това да построяват мостове между хората и да подкрепят и защитават човечността и човешкото срещу равнодушието и забравата. Това отличие ме подканва да продължа този път в смисъла на културното сътрудничество, откритостта и отвореността към европейската мисъл“, каза от своя страна проф. дфн Пенка Ангелова."Днес почитаме една изключителна жена, чието име е неразривно свързано с културните отношения между Австрия и България от десетилетия – професор Пенка Ангелова. Нейният живот се характеризира с дълбока любов км литературата, езика и хората, свързани чрез тях“, подчерта в изказването си първият дипломат на Австрия в страната ни. Тя сподели още, че Австрийската библиотека е сред най-активните в цялата мрежа от такива институции в страната. "Това е Ваше постижение, проф. Ангелова. Тук се срещат хора, възникват нови идеи, а литературата и изкуството разгръщат своята обединяваща сила“, поясни Н. Пр. Андреа Икич-Бьом."Като ръководител на две австрийски библиотеки – във Велико Търново и Русе – Вие допринасяте значително за отличните австрийско-български отношения чрез уникалния си опит, отвореността си към нови идеи и развития, както и голямата си ангажираност към културните контакти между двете ни страни. В допълнение към академичната си работа, Вие сте ангажирана и с това да направите литературата по-достъпна за обществеността. Русенският литературен фестивал, който инициирате от 2008 г. насам, се утвърди като едно от най-известните и признати културни сбития на културната сцена на града. Фестивалът представя най-актуалните аспекти на литературата, изкуството, музиката, фотографията, театъра, киното и алтернативните форми на художествено изразяване. Вие сте не само неуморен организатор, но и страстен изследовател. Творчеството на големия носител на Нобелова награда Елиас Канети е особено скъпо на сърцето Ви и Вие всеотдайно съхранявате неговото наследство и го пренасяте в бъдещето“, каза още посланикът.Тя отчете и факта, че тези, които познават проф. Ангелова знаят, че ангажираността ѝ далеч надхвърля нейните професионални задължения. "Вие сте човек, който подхожда към другите с топлина и откритост, който улеснява срещите и насърчава приятелствата. Благодарение на Вас Австрия и България имат жизнена, силна и сърдечна връзка, която се простира далеч отвъд дипломатическите отношения“, категорична бе Н. Пр. Андреа Икич-Бьом.От Съюза на преводачите в България посочиха за постигнатото от проф. Ангелова, че то е в резултат на нейната академично компетентна и дълбоко проникновена просветителска работа в името на идеите на писателя-хуманист Елиас Кнаети."Поздравления, че успявате да стигнете до младите хора, за да се изграждат те като достойни граждани на света, зачитащи и пропагандиращи общочовешките ценности – свобода, братство, равенство и стремеж към мир и разбирателство“, заявиха още от Съюза на преводачите.От областната администрация препомнят, че именно благодарение на тях на Международно дружество "Елиас Канети“ беше предоставена за ползване фамилната къща на нобеловия лауреат по литература. Също така Австрийска библиотека "Елиас Канети“ беше основана в Русе въз основа на петстранен договор между Областна администрация – Русе, Община Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев“, Международно дружество "Елиас Канети“ и Външното министерство на Австрия, представлявано от Посолството на Австрия в България. Дружеството е сред пионерите в международното междусекторно сътрудничество. През изминалите над три десетилетия то се утвърди като устойчива платформа за диалог и партньорство, за организиране и провеждане на културни събития от национален и международен мащаб и в рамките на Дунавската стратегия, както и за реализирането на иновативни инициативи какъвто е Международният литературен фестивал, провеждащ се ежегодно в Русе."Силата на тримата братя Канети е поразителна, както и креативността на тяхното семейство. През действията на колектива на библиотеката Вие правите така, че Русе да увеличи своята духовна сила. Благодаря Ви, че пренасяте името и делото на фамилията Канети по такъв начин, че още повече да се гордеем с родния си град“, посочи от своя страна кметът Милков, който по-рано през вчерашния ден връчи плакет на проф. Ангелова.