В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на ХХХIII изследователска мисия до Антарктида
"С полета на птиците по пътя към Антарктида“ е авторски проект на д-р Боян Мичев, главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и специалист по орнитология.
Той представя селекция от снимки, заснети по време на плаването на Българския военен научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий“ в рамките на ХХХIII Българска антарктическа експедиция (2024-2025 г.), която стартира от пристанището във Варна и достига до Южните Шетландски острови.
Изложбата в Екомузея ще бъде открита на 1 декември, когато се отбелязва Международния ден на Антарктида. Началото е от 18.00 ч.
