315 ученици в 20 специалности се обучават в дуална форма на обучение в Русенско. Тези данни на Регионалното управление на образованието извеждат региона на челно място в страната в тази сфера. Те бяха казани по-рано днес по време на представянето на Швейцарската донорска програма "Домино 2“, която разкрива нови възможности пред професионалните гимназии в България.В срещата участваха областният управител Драгомир Драганов, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, представители на професионалните гимназии, както и народният представител Иван Белчев. Основният фокус на програма "Домино 2“ е бизнесът да бъде активен и равностоен партньор в професионалното образование и да участва в определянето на изискванията и стандартите за подготовка на кадри, обясни управителят на секретариата на Българо-швейцарската търговска камара Васил Радойновски при представянето на програмата в крайдунавския град.По думите му Камарата е сред основните двигатели на дуалното образование в България още от въвеждането на швейцарския модел през 2015 г. В рамките на първата програма "Домино“ (2015–2019 г.) беше разработен български модел на дуално професионално образование и създадена нормативната база, която позволи на учениците да се обучават чрез реална работа с трудови договори.От 2025 г. стартира "Домино 2“, като през ноември Българо-швейцарската търговска камара е определена за звено за координация и взаимодействие между бизнеса и образованието, отбеляза Радойновски. В момента Камарата извършва национално картографиране на дуалното образование и на капацитета на бизнеса във всички области на страната. Целта е да се подобри комуникацията между професионалните гимназии и работодателите и да се изгради устойчива система, в която обучението чрез работа да носи реална стойност както за учениците, така и за икономиката. "Дуалното образование без бизнеса не е дуално образование“, подчерта Радойновски.Предвижда се във всяка област да бъде определен координатор, който да насърчава и улеснява сътрудничеството между бизнеса и професионалните гимназии. Целта е образованието да се адаптира по-добре към нуждите на местната икономика, а работодателите да имат ясна представа какфункционира системата на професионалното обучение, обясни той. Тези областни координатори по дуално професионално образование се планира да бъдат позиционирани в съществуващи структури, за предпочитане бизнес организации, с цел по-ефективно и устойчиво взаимодействие, уточни Радойновски.Програмата се изпълнява от Министерството на образованието и науката и е финансирана по Втората програма за българо-швейцарско сътрудничество с бюджет над 5,8 млн. швейцарски франка. Швейцария е пример за успешно функциониращ модел на професионално образование. Над две трети от младите хора избират именно този път. Дуалното обучение е част от националната култура и е сред основните фактори за устойчивия икономически растеж. Благодарение на бързата реакция на образователната система спрямо нуждите на бизнеса, в Швейцария няма дефицит на кадри. Професионалните училища подготвят специалисти не само за традиционни отрасли, но и за професиите на бъдещето.На този фон конфедерацията от години оглавява класацията за най-висок Глобален индекс на иновациите (GII). Любопитен факт е, че въпреки че Швейцария е в топ 10 на инвеститорите в България през последните 30 години, страната ни остава сравнително непозната за швейцарския пазар. Българският износ е концентриран в облекла, електроника и електротехника, докато вносът от алпийската държава включва предимно фармацевтични продукти, машини, съоръжения и стоки с висока прецизност. Според Радойновски най-важният фактор за навлизането на чуждестранни инвеститори в България е наличието на квалифицирани кадри. "Вече нищо друго няма значение. Разходите за труд у нас са съпоставими с тези в останалите страни от Централна и Източна Европа“, коментира още той.