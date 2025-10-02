В Русе хванаха мъж зад волана, употребил наркотици

© Вчера в квартал "Дружба 1" в град Русе, в района на булевард "Васил Левски", при извършването на рутинна проверка е спрян 35-годишен водач на лек автомобил.



В хода на проверката водачът доброволно съобщава на полицейските служители, че в автомобила си има наркотици - кристалообразни и прахообразни вещества, поставени в найлонови пликчета и метална кутия. Това съобщи ОДМВР - София.



На мястото е пристигнала дежурна оперативна група, която е извършила оглед и проверка с техническо средство за установяване на употреба на наркотични вещества. Пробата на шофьора е положителна за амфетамин и метамфетамин.



Той е отказал да предостави биологични проби за изследване в медицинско заведение.



По случая е образувано бързо производство за престъпления по НК. Уведомен е дежурен прокурор и работата по случая продължава.