В галерия "Библиотека“ на Регионалната библиотека "Любен Каравелов“ се проведе церемонията по награждаване на победителите в тазгодишния Международния конкурс "EX LIBRIS". Темата на 21-ото издание на форума бе "EX AVIATION“ и по нея рисуваха 233-ма участници от 23 държави, които представиха 315 творби. Гост на събитието бе директорът дирекция "Образование и култура“ Цветослав Димитров. Той връчи на директора на библиотеката Теодора Евтимова поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков и приветства присъстващите."Чрез форума вие възпитавате младото поколение в уважение към книгата и нейната естетика. Вашият принос за култивирането на художествения вкус и любовта към книгата сред читателите и творците е безценен. Община Русе винаги е подкрепяла и ще продължи да подкрепя инициативите ви, защото те са фундамент за духовното развитие на нашите граждани“, казва кметът в поздравителния адрес.От своя страна директорът на библиотеката благодари на участниците и журито, допринесли в годините за утвърждаването и вписването на конкурса в културната история на Русе и света, на Министерството на културата и всички спонсори за отношението и финансовата подкрепа.Жури в състав проф. Владимир Иванов, България, председател – професор по визуални изкуства във Варненския свободен университет; проф. Христо Цацинов, България – Великотърновски университет "Кирил и Методий“, Веселин Господинов, България – учител по изобразително изкуство в Средно училище "Бранд-Ербисдорф“, Саксония, Германия; Нуно Канелас (Португалия), основател, куратор и директор на Международното биенале за графика в Дору и Global Print (Португалия); Овидиу Кроитору, Румъния – професор в катедра "Графика“ на Националния университет по изкуствата в Букурещ, отличи най-добрите екс либриси.Големият победител в тазгодишното издание на международния конкурс стана Диана Маркова с нейната творба "Wood Zeppelin". Тя получи най-голямото отличие – Grand Prix. Наградата на екипа на Регионалната библиотека "Любен Каравелов“ отиде при Павел Делекта (Полша) за неговата творба "Ex Libris – Ex Aviation Wright Brоthers National Museum in Dayton“.Няколко награди бяха определени и от името на спонсорите на конкурса, като всички включили се художници получават и сертификат за участие, а отличените - и грамота. Тази година най-млад участник беше 10-годишната Магдалена Александрова, която представя свои творби във форума за пети път. Най-възрастен художник в 21-ото издание пък беше Дьорд Борос – унгарец, живеещ в Сърбия, който от 2014 г. насам не пропуска да се включи със свой екс либрис в конкурса.Събитието бе уважено още от част от спонсорите на конкурса – Калинка Трифонова от "РусеИнфо“, Станислав Станев и Йордан Илиев – фондация "Захарий Стоянов“, Чавдар Иванов – президент на Лайънс клуб "Вдъхновение“ и Елена Петрова – координатор на "District 130" България, Стоян Христов и Евгения Цигуларова – Ротари клуб "Русе - Дунав“, Веселин Господинов – член на журито, и Деница Александрова – преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“.Екипът на библиотеката представи и луксозния двуезичен каталог, в който са включени творбите на участниците в 21-ото издание на конкурса. Изданието излиза с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Теодора Евтимова обяви и темата на следващото издание на конкурса - "EX LIBRIS – EX PHONE“.Международният конкурс "EX LIBRIS" се организира от Регионалната библиотека "Любен Каравелов“ и е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министeрството на културата, съобщи община Русе.