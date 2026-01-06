Областната и Общинската администрация в Русе организираха възпоменателна церемония по случай 178 години от рождението на големия български революционер и поет Христо Ботев. На поклонението, което се проведе пред паметника на националния герой, намиращ се на едноименния булевард в крайдунавския град, присъстваха областният управител Драгомир Драганов, заместник-кметът по образование и култура Енчо Енчев, командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев, както и началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров."Христо Ботев не е просто личност от историята и не трябва да го възприемаме единствено като познат портрет, а като човек на идеята и действието, посветил всичко на отечеството си", каза Драганов и посочи, че Ботев е морален ориентир за чест и достойнство, както и за това доколко сме готови да носим отговорност за свободата си. "Днес си припомняме не само рождението на Христо Ботев, но и силата на неговия пример – пример за лична жертва, за непримиримост към несправедливостта и за дълбока отговорност към бъдещето на България. Ботев ни учи, че свободата не е даденост, а ценност, която трябва да отстояваме ежедневно – с действия, с почтеност и с грижа към обществото. Именно затова паметта за него трябва да бъде жива, осмислена и предавана на младите поколения", заяви заместник-кметът Енчо Енчев."Ботев не ни зове към миналото. Той ни зове напред – към по-висок морал, към повече смелост и към България, която заслужава своите герои не само в историята, а и в настоящето", сподели от своя страна полковник Петров. Подполковник Илиев пък каза, че Ботев е образ, който е актуален и днес – в училището, в армията, в обществото, навсякъде, където се прави избор между безразличието и дълга.Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. (нов стил) в град Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално учи в Карлово (1854-1858), където неговият баща е учител. По-късно се завръща в Калофер и там продължава учението си под ръководството на своя баща. През 1863 г. завършва калоферското училище. През октомври същата година заминава за Русия и се записва като частен ученик във Втора одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г.Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща отново в родния си град и започва да подканва към бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. По това време във вестник "Гайда", редактиран от П. Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Христо Ботев "Майце си". От октомври 1867 г. живее в Румъния. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се печата в. "Дунавска зора". През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски.През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и е изпратен във Фокшанския затвор, но е освободен, благодарение на застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов, а по-късно като сътрудник и съредактор на българския революционен печатен орган. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция вече излиза новият орган на революционната партия - в. "Знаме". През 1875 г., съвместно със Стефан Стамболов, Ботев издава стихосбирката "Песни и стихотворения".През Априлското въстание сформира чета, на която става войвода. От Гюргево се качва с част от четата на австро-унгарския кораб "Радецки" и на 17 май принуждават капитана да спре на българския бряг при Козлодуй. На 20 май 1876 г. е последният тежък бой. Привечер, след като сражението затихва, куршум пронизва фатално знаменития български революционер и гениален поет. Ботев загива на място. Но името и делото му са безсмъртни.