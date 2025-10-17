В Русе официално бе открита Детска художествена галерия – ново пространство за творчество и изява на младите таланти от Школата по изобразително изкуство към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководители Маргарита Хрисандова и Иван Иванов-Йоаний. Събитието се състоя в залата на художниците на ул. "Борисова“ 51 и постави началото на новия творчески сезон на школата.Домакин на тържеството бе директорът на ОбДЦКИ Юлия Енчева. Сред официалните гости бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, директорът на дирекция "Образование и култура“ Цветослав Димитров и президентът на "Лайънс клуб Русе Сексагинта Приста“ Деница Тиханова.В приветствието си заместник-кметът Енчо Енчев поздрави младите художници, техните ръководители и родителите им, като подчерта значението на изкуството за развитието на децата и културния живот на града."Откриването на тази галерия е доказателство, че Русе не само пази, но и развива своя културен дух. Всяка рисунка тук носи детска мечта, емоция и вдъхновение – това е бъдещето на нашия град. Поздравявам ръководителите на школата, които с любов и търпение изграждат у децата отношение към красотата и творчеството“, заяви той.Събитието бе съпътствано от тържествен водосвет, отслужен от отец Светослав. Присъстващите имаха възможност първи да разгледат експозицията, включваща творби на възпитаниците на школата, съобщи Община Русе.Водещ на събитието бе Никола Желязков, солист от ДВГ "Слънце" към Общинския детски център.На 18 октомври от 17:30 ч. с тържествен концерт в Голямата зала на Доходното здание ще бъде официално открит 76-ият творчески сезон на Общинския детски център за култура и изкуство. Входът за събитието е свободен.