ЗАРЕЖДАНЕ...
В Русе откриха Детска художествена галерия
©
Домакин на тържеството бе директорът на ОбДЦКИ Юлия Енчева. Сред официалните гости бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, директорът на дирекция "Образование и култура“ Цветослав Димитров и президентът на "Лайънс клуб Русе Сексагинта Приста“ Деница Тиханова.
В приветствието си заместник-кметът Енчо Енчев поздрави младите художници, техните ръководители и родителите им, като подчерта значението на изкуството за развитието на децата и културния живот на града.
"Откриването на тази галерия е доказателство, че Русе не само пази, но и развива своя културен дух. Всяка рисунка тук носи детска мечта, емоция и вдъхновение – това е бъдещето на нашия град. Поздравявам ръководителите на школата, които с любов и търпение изграждат у децата отношение към красотата и творчеството“, заяви той.
Събитието бе съпътствано от тържествен водосвет, отслужен от отец Светослав. Присъстващите имаха възможност първи да разгледат експозицията, включваща творби на възпитаниците на школата, съобщи Община Русе.
Водещ на събитието бе Никола Желязков, солист от ДВГ "Слънце" към Общинския детски център.
На 18 октомври от 17:30 ч. с тържествен концерт в Голямата зала на Доходното здание ще бъде официално открит 76-ият творчески сезон на Общинския детски център за култура и изкуство. Входът за събитието е свободен.
Още от категорията
/
Ателие па творческо писане дава възможност на млади творци в Русе да усъвършенстват своите умения
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за докторантите и повече приходи за Русенския ун...
22:47 / 16.10.2025
Сеизмолог: Русе е една от основните активни сеизмични зони
21:17 / 16.10.2025
Движението през дигата в Николово остава затворено
19:21 / 16.10.2025
Системата за измерване на качеството на въздуха вече публикува да...
14:08 / 16.10.2025
Областният управител на Русе Драган Драганов: Иновациите са ключъ...
11:44 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.