Синдикалисти, трудови инспектори и представители на държавната и местната власт в Русе поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналите при трудови злополуки. Инициативата бе организирана от КНСБ, а на нея присъства и областният управител Орлин Пенков, който посочи, че според данните, с които разполага през миналата година в региона са се случили 100 трудови злополуки, от които 82 на работното място. Останалите 18 са били на отиване или на връщане от работното място. Имало е и един смъртен случай. Tова съобщиха от Областна администрация в Русе за Ruse24.bg.

Същевременно за първото тримесечие на тази година са се случили 41 трудови злополуки в Русенско, като 22 от тях са били на работното място. За съжаление отново има един загинал. "Наш дълг е да помним, че зад всяка статистика стоят човешки съдби. Затова трябва да бъдем непреклонни в усилията си за осигуряване на безопасни условия на труд, за стриктно спазване на нормативните изисквания и за повишаване на отговорността на всички – институции, работодатели и работници", категоричен бе Пенков.

Традиционно церемонията се състоя пред паметната плоча на сградата на Инспекцията на ул. "Александровска". Припомняме, че 28 април е Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки и професионални болести работници, както и Световен ден за здравословен и безопасен труд.

"Традиционно и ежегодно КНСБ отбелязва този ден. По данни на НОИ за 2025 г. 3117 са регистрираните злополуки, 2800 от тях при работа, а 470 при отиване и връщане на работа. КНСБ обръща внимание на превенцията и здравето на всеки един от работещите. Ние заедно с всички контролни органи бихме искали да се вземат мерки, за да не се допускат толкова трудови инциденти", посочи председателят на РС на КНСБ-Русе Боянка Димитрова. Акцентът на кампанията през 2026 г. е поставен върху психосоциалните рискове и тяхното въздействие върху здравето, безопасността и работоспособността на хората.

Най-новият глобален доклад на Международната организация на труда (ILO) "Психосоциалната работна среда: глобални развития и пътища за действие" посочва, че лошо проектираната, неефективно организирана и неадекватно управлявана работа е причина за над 840 000 смъртни случая годишно в световен мащаб.

"Повечето от тези случаи са свързани със сърдечно-съдови заболявания (исхемична болест и мозъчен инсулт) и психични разстройства", обясни Боянка Димитрова. Тя каза още, че Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU‑OSHA) също определя психосоциалните рискове като едно от най‑сериозните предизвикателства пред съвременния труд. Агенцията посочва, че почти 45% от работещите в ЕС съобщават за фактори, които застрашават психичното им здраве, а 27% от работниците в ЕС изпитват стрес, тревожност или депресия, причинени от работата. Тези рискове се усилват от ускореното въвеждане на дигитализацията и изкуствения интелект.

По данни на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" през 2025 г. у нас са докладвани 61 случая на нетравматични увреждания на работното място (инфаркти, инсулти, белодробни емболии и др.), от които 58 са с летален изход. През първото тримесечие на 2026 г. тези случаи са 10 броя, от които 9 са причинили смърт.

"Ние считаме, че една от причините за тези заболявания и високата смъртност от тях са психосоциалните рискове при работа. Тези инциденти у нас не се признават за трудови злополуки, поради което ще настояваме за преразглеждане на законодателството в тази посока", сподели още Боянка Димитрова. ЕКП тази година отново акцентира върху опасностите от работата при високи температури. Данните показват рязко нарастване на риска: смъртните случаи в ЕС са се увеличили с 42 % от 2000 г. насам. Проучванията показват, че 47 % от работниците са изпитвали прекалена горещина по време на работа, но само 15 % от тях смятат, че работодателите са взели адекватни мерки за защита.

Според Националния осигурителен институт за 2025 г. заради трудови инциденти загубените календарни работни дни са 144 008. По икономически дейности водещи са търговията на едро и дребно (441), транспортът и складовите дейности (287) и строителството (216). С дълбока тревога КНСБ отчита рязкото нарастване на смъртните случаи при трудови злополуки през 2025 г. – 76 загинали работници, или с 12 повече спрямо 2024 г. "Това не може да бъде приемано като статистика, а като сериозен сигнал за системни дефицити в превенцията, контрола, оценката на риска и организацията на безопасността на труда“, каза още Боянка Димитрова.

Особено обезпокоително е, че фаталните инциденти продължават да се концентрират в сектори като сухопътен транспорт – 12 случая (спрямо 5 за 2024 г.), търговия – 10 случая (спрямо 8 за 2024 г.). В сектор строителство наблюдаваме намаление на смъртните случаи от 16 бр. през 2024 г. на 10 бр. за 2025 г., което се дължи според нас на активните проверки в сектора от страна на ИА "ГИТ‘.

КНСБ настоява за целенасочено проучване на всички фатални трудови злополуки през 2025 г., с участието на контролните органи, социалните партньори и експерти по безопасност и здраве при работа. Това налага не само засилен контрол, а задълбочен анализ на причините за всеки смъртен случай — включително условията на труд, организацията на работния процес, натоварването, обучението, техническата обезпеченост, подизпълнителските практики и реалното прилагане на мерките за безопасност. Целта е не само установяване на непосредствените причини, а извеждане на конкретни мерки за предотвратяване на подобни трагедии в бъдеще.

На събитието присъстваха и общински съветници.