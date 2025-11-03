Пенчо Милков, както и големият приятел на Тежкоатлетически спортен клуб – Русе Пламен Нунев.
Домакин на събитието бе административният директор на лечебни заведения "Медика“ Алисе Муртезова, съобщиха от Областната администрация.
"Вие сте заразителен пример и достоен човек, който с лишения от много младежки волности постигате редица успехи. В тази зала се изграждат шампиони“, заяви Драганов.
Той подчерта, че помощта на проф. д-р Кирил Панайотов е изключителна и благодарение на него се развива не само спорта, но и все повече млади хора. "Спортът е повече от игра, повече от състезание. Той е школа по характер, дисциплина и достойнство. Учим се на постоянство, на работа в екип и на уважение към усилието на другия – качества, които изграждат силни личности и здраво общество“, подчерта Драганов. Областният управител посочи още, че развитието на спорта винаги е било мерило за зрелостта на една нация. "Там, където децата растат на игрищата, а не пред екраните, има бъдеще“, подчерта областният управител.
Той връчи и почетна грамота на Дениз Данев за съществен принос към развитието на спорта в региона и страната. Не на последно място Драганов подчерта, че правителството ще продължи да подпомага младите спортни таланти на България.
От своя страна кметът Пенчо Милков определи залата на ТСК-Русе като храм на спорта, където почитаме постиженията на нашите спортисти. "Това са постижения на цялата общност. Успехите продължават. Сред Вас са бъдещи шампиони, които ще посрещаме тук. Вие влагате усилия и преодолявате трудности, които много хора не могат дори да си представят“, посочи Милков. Той каза, че федерацията от Българската федерация по вдигане на тежести трябва да проявяват не само мускулна сила, но и такава на разума и сърцето.
"Благодари на проф. Панайотов, че не спира да влага средства в децата ни. Това е сила на цялата местна общност. Благодари на треньорите, които създават от децата не само спортисти, но и наистина зрели граждани, хора за пример“, допълни кметът Милков и връчи плакет на Дениз Данев.
"Подиумът се разклати под краката му, но неговия дух не, той е силен по дух, той показа какво е да имаш мнение да се справяш въпреки външните ситуации, той е човек със страхотен характер в нашия клуб“, заяви Алисе Муртезова. Тя връчи на европейския вицешампион поздравителен адрес от президента на ТСК-Русе проф. д-р Кирил Панайотов и подчерта, че не проф. Панайотов не само подкрепя през цялото време клуба и дава напътствия на треньорите, но и привлича все повече треньори, като развива спорта в още два града и има заявка за трети град извън област Русе.
"Ще развиваме този спорт не само в Северна, но и в Южна България – като в Пазарджик“, сподели Алисе Муртезова. Тя посочи, че федерацията не е само на един човек и никога няма да бъде и затова федерацията трябва да е дом на всички клубове в страната. "Ние ще направим всичко възможно Вие да продължавате да работите усърдно и да представяте България така както трябва с медали“, категорична бе Муртезова. Тя благодари и на Община Русе за подкрепата, като пожела на децата да са здрави, но и да се развиват не само в спорта, но и в училище.
От областната администрация пропомнят, че състезателят на ТСК – Русе Дениз Данев завоюва два сребърни медала в Албания на Европейското първенство по вдигане на тежести да младежи до 23 години. Русенецът излезе на състезателния подиум в категория до 60 килограма. Той събра общ двубой от двете упражнения от 259 килограма. В първото упражнение – изхвърляне, Дениз започна с успешен опит на 110 килограма. Последва неуспех при втория на 113 килограма, но Данев се поправи и успя да задържи щангата над главата си на тази тежест при третия си опит. При второто упражнение – изтласкване Дениз Данев започна с успешен опит на 139 килограма. Истинска нелепост обаче му се случи при втория – на 142 килограма. Заради неравност на подиума русенецът се спъна и не успя да направи упражнението. Това създаде прецедент, журито се самосезира и му позволи да повтори опитът който се оказа успешен. Дениз, който беше извеждан от един от своите лични треньори – Радослав Атанасов направи успешен и третия си опит задържайки над главата си щангата с тежест от 146 кг.
На подиума от Русе излезе и Джан Зарков, който се класира на пето място на Европейското първенство за юноши и девойки до 20 и до 23 години. Възпитаникът на треньорите Кръстина и Радослав Атанасови излезе на състезателния подиум в новата за него категория – до 60 кг. Русенецът събра двубой от 244 кг. в двете упражнения. Джан започна уверено упражнението изхвърляне с успешен опит на 105 кг. За съжаление обаче при втория и третия опит той се препъна в тежест от 109 кг. В изтласкването Зарков започна с успешен опит на 139 кг. След това той не успа при следващите си два опита – на 143 кг и на 146 кг. "Това беше трудно състезание, направиме всичко възможно, един екип сме и се гордеем с всички“, посочи треньорът Атанасов.
На събитието присъстваха още директорът на Ученическата спортна школа Мая Петрова, директори на учебни заведения, сред които и на Спортното училище в крайдунавския град Евгени Недев, а също и един от първите треньори по вдигане на тежести в клуба Кънчо Маринов. Сред гостите бяха също заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на Общинско предприятие "Спортни имоти“ Лъчезар Иванов.
