Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" продължава своята инициатива за отворени срещи със специалисти в областта на детското развитие и разстройствата от аутистичния спектър. На 2 април се състоя третата поред среща, която отново събра родители, търсещи знания, подкрепа и възможност за споделяне на опит.

Специални гости на събитието бяха директорът и екипът на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – Русе. Срещата започна с емоционален жест към присъстващите – музикално-танцово изпълнение на деца от центъра, което показа не само техните умения, но и отдадеността на специалистите, работещи с тях. Ежедневните усилия на психолози, логопеди, специални педагози и ерготерапевти бяха видими и високо оценени от присъстващите родители.

В рамките на дискусията директорът на ЦСОП – Русе, Диана Михайлова, представи организацията на обучителния процес в центъра, спецификите на работата с деца от аутистичния спектър, както и подходите за справяне с предизвикателни ситуации и кризисни моменти. Родителите имаха възможност да зададат въпроси, свързани както с ежедневието в образователната среда, така и с адаптацията на децата в училищна възраст.

Срещата беше определена като изключително полезна, особено за родители на деца, на които предстои включване в образователната система и преход към първи клас. Обсъдени бяха реалните предизвикателства пред семействата и необходимостта от навременна подкрепа, координация със специалисти и информиран избор на образователна среда.

Инициативата на Сдружението цели да създаде устойчива общност, в която родители и специалисти да обменят опит и знания. Срещите са напълно безплатни и отворени за всички заинтересовани – както родители, така и професионалисти от сферата.

От Сдружението изразяват благодарност към екипа на ЦСОП – Русе за професионализма и ангажираността, както и към всички участници, подкрепили събитието.

Отворените срещи ще продължат и през следващите месеци с ясната мисия да изграждат информираност, подкрепа и надежда за семействата.

Междувременно Сдружението вече разполага със собствен уебсайт, който предоставя актуална и полезна информация за родители и специалисти. В платформата е включен регистър на услуги за деца със специални образователни потребности в Русе, както и контакти на специалисти и центрове за подкрепа. Допълнително могат да бъдат открити новини за дейността на Сдружението и информация за предстоящи събития: https://autismruse.com/