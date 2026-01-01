Във връзка с въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. и преминаването към работа и отчитане в евро, при част от нашите касови апарати (фискални устройства) възникна технически проблем, вследствие на който цената, изписвана на касовата бележка, не е коректна. Направените предварителни тестове бяха успешни, но към момента се проявява несъответствие, което не е по вина на Общински Транспорт Русе ЕАД, съобщават от Общински транспрот Русе.За да защитим интереса на пътниците и да избегнем некоректно таксуване: Няма да бъдете таксувани за пътуване в периода 1–3 януари 2026 г. (включително).Цена на билет за еднократно пътуване: 0,77 евро / 1,50 лева (по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лв.).Екипите ни работят съвместно с доставчика на фискалните устройства за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок, така че издаваните документи да отразяват коректни суми.