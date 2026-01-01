В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
За да защитим интереса на пътниците и да избегнем некоректно таксуване: Няма да бъдете таксувани за пътуване в периода 1–3 януари 2026 г. (включително).
Таксуването се възстановява от 4 януари 2026 г.
Цена на билет за еднократно пътуване: 0,77 евро / 1,50 лева (по официалния фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лв.).
Екипите ни работят съвместно с доставчика на фискалните устройства за отстраняване на проблема във възможно най-кратък срок, така че издаваните документи да отразяват коректни суми.
