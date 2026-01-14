В Русе започна първият за годината базов курс за митнически служители
През обучението в следващите седем месеца ще преминат 19 митнически служители от териториалните дирекции в Русе и Варна, повечето от които новоназначени. Това е 10-тия курс, който се организира в Русенския учебен център на Агенция "Митници".
Обучението беше открито от директора на Агенция "Митници" Георги Димов, заместник-директора Пламен Павлов, главния секретар на Агенция "Митници" Ирена Стаменова, както и Володя Богданов – териториален директор на ТД Митница Русе.
"България има стратегическо местоположение с нейните пет трансевропейски коридора, които правят връзка между Изтока и Запада и това, както и сложността на митническата материя обуславя важността на Агенция "Митници" и задължава митническите служители в техния стремеж към знания", обърна се към курсистите директорът на Агенция "Митници" Георги Димов.
По време на откриването главният секретар на Агенция "Митници" Ирена Стаменова пожела на курсистите да учат и работят с желание сложната митническа професия, която се регулира от над 2000 европейски регламента.
Заместник-директорът на Агенция "Митници" Пламен Павлов подчерта важността на подготовката по време на обучението като база за бъдещата работа.
Курсът е модулен и се редува с практическа работа. В края на обучението митническите служители ще положат изпит, който ще им даде възможност за работа в специализираната администрация.
