В Русе се подготвя създаването на "Алея на джаза" - културен проект, който ще отдаде почит на русенските музиканти, посветили живота и изкуството си на българския джаз. Инициативата е на Сдружение "Русенска джаз колегия" и има за цел да съхрани паметта за джаз легендите на града чрез съвременна и интерактивна визуализация. Проектът вече има и свой официален сайт.

Проектът предвижда пълно преобразяване на пространството пред Дома на културата - емблематично място за джаз историята на Русе, където през годините са се провеждали знакови джаз срещи и концерти. Въпреки че съществуващата настилка е силно компрометирана, зелените площи и едроразмерната растителност ще бъдат запазени, за да се съхрани духът на мястото.

Новата алея ще бъде изградена с плочи с размер 80/80 см от черен мрамор, положени върху здрава основа. В центъра на всяка плоча ще има звезда от червена мозайка, в която от месинг ще бъдат изписани името на артиста и стилизирано изображение на музикалния инструмент, с който е свързан.

Срещу името на всеки музикант ще бъде поставена указателна табела с QR код, който ще отвежда към специална онлайн страница. Там посетителите ще могат да открият биографична информация на български, английски и немски език, както и аудио запис с характерно изпълнение на съответния артист.