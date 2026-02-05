сайт.
Проектът предвижда пълно преобразяване на пространството пред Дома на културата - емблематично място за джаз историята на Русе, където през годините са се провеждали знакови джаз срещи и концерти. Въпреки че съществуващата настилка е силно компрометирана, зелените площи и едроразмерната растителност ще бъдат запазени, за да се съхрани духът на мястото.
Новата алея ще бъде изградена с плочи с размер 80/80 см от черен мрамор, положени върху здрава основа. В центъра на всяка плоча ще има звезда от червена мозайка, в която от месинг ще бъдат изписани името на артиста и стилизирано изображение на музикалния инструмент, с който е свързан.
Срещу името на всеки музикант ще бъде поставена указателна табела с QR код, който ще отвежда към специална онлайн страница. Там посетителите ще могат да открият биографична информация на български, английски и немски език, както и аудио запис с характерно изпълнение на съответния артист.
В Русе започва реализацията на проекта "Алея на джаза"
