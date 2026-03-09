В Русенския университет се проведе "Електрониада"
На откриването присъстваха зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Теодор Илиев, зам.-деканите на факултет "Електротехника, електроника и автоматика“ доц. д-р Йордан Калмуков и доц. д-р Анка Кръстева, Слава Рачева – старши експерт по професионално образование в Регионално управление на образованието – Русе, които приветстваха участниците и пожелаха успех.
Организатори на ЕЛЕКТРОНИАДА 2026 са преподаватели, докторанти и постдокторанти от факултет "Електротехника, електроника, автоматика“ на Русенския университет.
В ЕЛЕКТРОНИАДА 2026 участваха 70 състезатели с 20 ментори във формирани 24 отбора от градовете: Бургас, Варна, Добрич, Долна Митрополия, Казанлък, Кнежа, Монтана, Павликени, Плевен, Русе и Шумен. Отборите, включили се в седмото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2026, бяха: Средно училище "Димитър Талев“, Добрич (2 отбора); Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев“, Шумен (2 отбора); Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров", Плевен (2 отбора); Средно училище "Васил Априлов“, Долна Митрополия (1 отбор); Средно училище "Бачо Киро“, Павликени (2 отбора); Професионална гимназия по електротехника, Варна (2 отбора); Професионална гимназия по механоелектротехника, Плевен (2 отбора); Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов“, Кнежа (2 отбора); Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец“, Варна (2 отбора); Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. арх. Стефан Стефанов“, Монтана (2 отбора); Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, Бургас (2 отбора); Профилирана природо-математическа гимназия "Никола Обрешков“, Казанлък (1 отбор); Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас (2 отбора).
Участващите отбори в ЕЛЕКТРОНИАДА 2026 демонстрираха функционалността на изработената електронна схема пред жури в състав: проф. дн Анелия Манукова, доц. д-р Снежинка Захариева, гл. ас. д-р Явор Нейков и д-р инж. Йордан Стоев. Отборите показаха умения да разработват електронно изделие, измерват и документират изходни параметри.
Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2026 бе осигурен от Русенския университет. Зам.-деканите на факултет "Електротехника, електроника, автоматика“ доц. д-р Йордан Калмуков и доц. д-р Анка Кръстева връчиха наградите на победителите:
1. място – ОТБОР № 19, Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец“, Варна, II отбор, състав: Евгени Николаев Ханджиев, Теодор Добринов Тодоров, Олександр Литвинов Валериевий, с ръководител инж. Доника Стойкова;
2. място – ОТБОР № 5, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров", Плевен, I отбор, състав: Александра Павлова Райкова, Иван Тодоров Иванов, Светослав Цветомиров Тодоров, с ръководител инж. Иво Петров Иванов;
3. място – ОТБОР № 3, Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев“, Шумен, I отбор, състав: Александр Сергеевич Дериволков, Кристиян Жечков Цеков, Дитрих Русланович Янковенко, с ръководител инж. Татяна Ангелова Боярова.
4. място – ОТБОР № 4, Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт "Христо Ботев“, Шумен, II отбор, състав: Симеон Иванов Вичев, Борислав Живков Върбев, Владимир Георгиев Машев, с ръководител инж. Недялка Маринова Йорданова.
