На 28 януари 2026 год. в сградата на Съдебната палата в град Русе се проведе открита лекция на тема, Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности“. На събитието присъстваха 30 ученици от Математическа гимназия "Баба Тонка“ – гр. Русе, които проявиха открит интерес към темата. Инициативата се осъществи съвместно от Окръжна прокуратура – Русе, Окръжен съд – Русе и "Общинска банка“ АД.Лектори бяха зам.-окръжният прокурор при Окръжна прокуратура – Русе - Мирослав Маринов и банковият мениджър Здравинка Станкова – "Общинска банка“ АД. Инициативата се осъществи със съдействието на Александра Петрова – експерт връзки с обществеността при Окръжен съд – Русе.Прокурор Маринов обясни, какво представлява хазартната зависимост, кои са нейните основни етапи на развитие и как се стига до развитието на психологическа и поведенческа зависимост. Бяха приведени примери как тази форма на зависимост често води до тежки личностни и социални промени, включително престъпления, свързани с нуждата от средства – кражби, измами, наркоразпространение и други противозаконни действия. Г-жа Станкова представи пред учениците основните правила утвърждаващи принципите на финансовата грамотност и с конкретни примери тя показа как натрупването на дългове, особено при сключване на договори за кредит с високи лихви и такси, може да доведе до дългосрочна финансова нестабилност и влизане в дългова спирала, от която е трудно да се излезе.Участниците в срещата достигнаха до общия извод, че образованието и информираността са най-сигурната защита от попадане в капана на зависимости, престъпления и финансови затруднения.Лекцията е част от съвместна инициатива за превенция на правонарушения сред подрастващите, реализирана от Окръжна прокуратура – Русе, Окръжен съд – Русе и Общинска банка, и ще продължи с ученици от други учебни заведения в региона.