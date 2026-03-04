Започна контролирано изпускане на водите на язовир "Баниска“, съобщи областният управител на Русе Орлин Пенков.Той каза, че мярката се е наложила вследствие на падналите валежи от дъжд и сняг през последните седмици и последвалото снеготопене. Това от своя страна е довело до сериозен ръст на притока към язовира, което е покачило нивото във водохранилището до около 65% от обема му.Затова е в ход контролирано изпускане на водните маси през основния изпускател на съоръжението в размер до 1 куб. метър в секунда. Действията се предприемат съобразно конкретната хидрометеорологична обстановка и постъпващия приток.Пенков поясни, че ситуацията се следи постоянно, за да се гарантира пълна безопасност.Той коментира още, че нивото на всички водоеми в Русенско се наблюдава и при необходимост могат да се предприемат допълнителни мерки.