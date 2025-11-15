Повече от 15 местни производители и 19 специализирани фирми се очаква да се включат в осмото поред специализирано изложение "Дунавски овощари“, което официално ще бъде открито днес в 11.00 часа в зала "Арена Русе“. Това съобщи областната администрация в крайдунавския град."Това е един изключително активен и полезен форум, утвърдил се сред най-значимите събития за аграрния и преработвателния сектор в Североизточна България“, коментира областният управител Драгомир Драганов, който по-късно през деня ще посети изложението и ще разговаря с хората от бранша относно предизвикателствата в сектора.Организатор на събитието е Сдружение "Съюз на дунавските овощари“ с председател на Управителния съвет Николай Колев, като инициативата е с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните. Сред гостите на откриването се предвижда да бъдат още заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, заместник-кметът Златомира Стефанова, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие“ Ива Иванова и председателят на Селскостопанската академия проф. Стефан Гандев."Всички сме обединени от общата ни цел – развитието на устойчиво, конкурентно и не на последно място чисто българско земеделие. Изложението обединява цялата верига на стойността в агросектора – от труда на фермера до вкуса, който достига до трапезата на всеки един от нас“, споделят организаторите.И тази година на щандовете ще може да се открие пъстра палитра от висококачествени родни продукти – сокове, конфитюри, мед, сушени плодове, ядки и още десетки изкушения, създадени с майсторство, грижа и най-вече с любов към земята. В отделните тематични зони ще бъдат показани иновации при торовете, препаратите, посадъчния материал, напоителните системи, специализираната техника, застрахователните и консултантски услуги – всичко необходимо за развитието на съвременния земеделски бизнес.