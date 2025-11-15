В името на чистото българско земеделие започва осмото специализирано изложение "Дунавски овощари"
"Това е един изключително активен и полезен форум, утвърдил се сред най-значимите събития за аграрния и преработвателния сектор в Североизточна България“, коментира областният управител Драгомир Драганов, който по-късно през деня ще посети изложението и ще разговаря с хората от бранша относно предизвикателствата в сектора.
Организатор на събитието е Сдружение "Съюз на дунавските овощари“ с председател на Управителния съвет Николай Колев, като инициативата е с подкрепата на Държавен фонд "Земеделие“ и Министерството на земеделието и храните. Сред гостите на откриването се предвижда да бъдат още заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев, заместник-кметът Златомира Стефанова, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие“ Ива Иванова и председателят на Селскостопанската академия проф. Стефан Гандев.
"Всички сме обединени от общата ни цел – развитието на устойчиво, конкурентно и не на последно място чисто българско земеделие. Изложението обединява цялата верига на стойността в агросектора – от труда на фермера до вкуса, който достига до трапезата на всеки един от нас“, споделят организаторите.
И тази година на щандовете ще може да се открие пъстра палитра от висококачествени родни продукти – сокове, конфитюри, мед, сушени плодове, ядки и още десетки изкушения, създадени с майсторство, грижа и най-вече с любов към земята. В отделните тематични зони ще бъдат показани иновации при торовете, препаратите, посадъчния материал, напоителните системи, специализираната техника, застрахователните и консултантски услуги – всичко необходимо за развитието на съвременния земеделски бизнес.
