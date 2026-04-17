Навсякъде в Русенско приключиха обученията с пробни електронни устройства за изборите на 19 април, съобщи областният управител Орлин Пенков.

Секциите, в които ще се гласува с електронни устройства в региона са над 85% от всички секции или общо 287. Най-много секции с машинно гласуване – 203 ще има в община Русе. В Борово те ще бъдат 8, в Бяла – 15, във Ветово – 19, в Две могили – 11, в Иваново – 12, в Сливо поле – 14, а в Ценово – 5. По утвърден график ролките бяха разпределени поетапно и предадени на всички осем общини в областта.

Той посочи, че във всички осем общини от региона са проведени и обучения на членовете на секционни избирателни комисии. "Правителството полага всички усилия за провеждане на свободни и справедливи избори, които да осигурят легитимността на бъдещето управление и да дадат възможност на гражданите реално да упражнят своето право на глас и да участват в процеса на вземане на решения“, заяви Пенков.

По негови думи е особено важно и в следващите дни да продължи активното противодействието на практики като купуване на гласове, натиск върху избиратели и разпространение на дезинформация. "Честните и прозрачни избори са гарант за върховенството на закона и за устойчивото развитие на обществото. Те са израз на уважение към волята на гражданите и основа за изграждането на справедливо и отговорно управление“, посочи областният управител.

Целта на обученията бе избирателите на 19 април да работят по-лесно с машините. От проведените обучения сред населението се вижда, че повечето от хората не срещат особени проблеми при гласуването с машина. Вече са натрупали опит от предишни избори, но намират обученията за полезни.