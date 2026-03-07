В навечерието на 8 март: По-скъпи ли са цветята в Русенско?
© ФОКУС
Една от най-големите оранжерии за цветя в Русенско е на Сабри Ахмедов от Сливо поле. Заради по-високите разходи по отглеждането на цветята, тази година ги предлага с около 10% по-скъпо.
"Това по принцип е на база студената зима. На база малко слънчеви дни, като повече разход на гориво. Разход за ток, който декември месец ми е 850 лева, януарският е 850 евро. Цената по принцип определя качеството. Не може да се конкурираме и с вноса от Гърция", каза пред БНТ земеделският производител Сабри Ахмедов.
По-ниските цени на цветята в големите търговски вериги принуждават част от малките търговци да правят компромиси с печалбата си, за да останат конкурентни и да запазят клиентите си.
"Ние винаги може да лавираме за наша сметка. Нас просто ни касаят тези големи вериги – цените там, които са, може да се каже, под доставните наши. Залязваме като цветарски услуги", сподели търговецът Албена Велева.
Цената на лалетата и зюмбюлите тази година варира между 2 и 4 евро, а класическата червена роза се продава за близо 5 евро.
"Най-търсеното цвете в момента е градинското цвете – лалето, нарцисът, зюмбюлът. Цените са с около 5–6% спрямо миналата година. Не липсва интерес към цветята. По-скоро почивният ден, който се пада 8 март, би повлиял за по-ниската продажба на цветя", каза търговецът Милена Райкова.
"Нормални са, защото отглеждането на едно цвете изисква усилия и внимание.“
"Много са скъпи. Сега 3 евро тук гледах едни. Много ги харесах, но ми е скъпо на мен.“
"Има разлика в цената, но не е нещо кой знае колко фрапиращо. Хубаво е да се уважи всяка дама за 8 март.“
С всеки изминал празник българите отделят все по-малко средства за пищни букети. Въпреки поскъпването, на пазара все още може да се намери по нещо за всеки.
