В навечерието на Деня на народните будителите: Двама русенски ученици получиха наградата "Русе-21. век"
©
Церемонията по награждаването се състоя в Заседателна зала в сградата на местната администрация.
Дванайсетокласниците Вероника Илиева и Елена Йорданова и студентът в РУ "Ангел Кънчев“ Христо Христов получиха грамоти и плакети от кмета на община Русе Пенчо Милков в присъствието на зам.-кмета Енчо Енчев, д-р Росица Георгиева - председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация (ПКОНИД) при Общинския съвет и началник на РУО-Русе, и Айдоан Джелил, общински съветник и член на ПКОНИД в ОбС-Русе.
Вероника Павлова Илиева е ученичка от ХІІ клас на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе в класа по пиано на Евгени Желязков. Тя е отличена за завоювани множество награди от национални и международни конкурси, сред които: I награда на Международен конкурс PREMIO TOSCANA CITTA’ DI CASCINA в Кашина, Италия; Голямата специална награда "Милчо Левиев“ и Специалната награда "Одеон“ от едноименния конкурс в Пловдив (2025). Участва в редица събития на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ – София, Къща музей "Панчо Владигеров“ – Шумен и Нов български университет. Избрана е да участва като единствен представител на България в престижната музикална академия Fiestravaganza в Берлин и концертира в голямата зала на Университета по изкуствата IKD в Берлин. В Заседателната зала в Община Русе тя бе придружена от директора на НУИ "Проф. Веселин Стоянов“ Здравко Саралиев.
Елена Даринова Йорданова е ученичка от ХII клас на МГ "Баба Тонка“ и получава наградата за обогатяване историята на училището и утвърждаване авторитета на Русе на национално и международно ниво. Освен завоюваните призови места на национални олимпиади и състезания по физика и астрономия през последните години, тя печели и сребърен медал на международната олимпиада по астрономия 2022 в Матера, Италия, бронзов медал на международната олимпиада по астрономия 2023 в Пекин, Китай, сребърен медал от Международния турнир на младите физици в Унгария – 2024 г. През 2025 г. печели трето място на националния кръг на олимпиадата по астрономия в Димитровград, бронзов медал на Международния турнир на младите физици в Швеция и златен медал в международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия. Поради невъзможността й да присъства лично, наградата от нейно име получи директорът на МГ "Баба Тонка“ Галина Бобева.
Христо Христов е студент в трети курс специалност "Софтуерно инженерство“, факултет "Природни науки и образование“ към РУ "Ангел Кънчев“. Отличието му се връчва за постигнат успех от следването – "Отличен“ (6,00) и за активно участие в множество научни форуми и състезания със спечелени престижни награди, сред които е кристалният приз THE BEST PAPER с научна разработка "Graph Shortest Path Algorithms and their Applications“. Отлично се представя на Иновативното младежко Експо 2025 г. с втора награда за участие в студентска олимпиада по информатика. Той е от най-активните участници в клуба "Създаване на компютърни игри“. Автор е на разработка "Arcane Bastion“, която демонстрира успешно представянето на софтуерни приложения и системи от професионално направление Информатика и компютърни науки и на Иновативното младежко Експо.
Общо 8 са номинациите, постъпили в общинската дирекция “Образование". Те бяха оценявани от комисия в състав: д-р Росица Георгиева, председател на Постоянната комисия по образование, наука, иновации и дигитализация при Общински Съвет – Русе, и членове: Енчо Енчев, зам.-кмет "Образование и култура" в Община Русе; Цветослав Димитров, директор дирекция "Образование и култура" към Община Русе; Татяна Нахабедян, зам.-председател на комисията; членовете на ПКОНИД - Айдоан Джелил, акад. Христо Белоев, Евгени Игнатов, Елеонора Николова, Калин Иванов, Милен Боев, Митко Кунчев, Нора Стоянова, Ясен Лазаров, както и Сашо Щерев, началник отдел "Образование“ и Зорница Иванова, главен инспектор в същия отдел.
Удостоените с тазгодишния приз "Русе-21. век“ получиха и парична награда в размер на 1077 лв., съобщиха от общината.
Още по темата
/
Вицепрезидентът: Мнозина днес имат неблагоразумието да смятат, че историята започва от тях, като отричат всичко преди
16:50
Драгомир Драганов: Водещ приоритет продължава да бъде успешната реализация на младите хора в русенския регион
12:47
Министър Цоков към българските олимпийски отбори: Благодаря Ви, че когато излизате на международните сцени за награждаване, носите на раменете си българското знаме
01.11
Кметът Милков с поздрав за 1-ви ноември: Предавайте ценностите, завещани от просветители, книжовници и революционери
01.11
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на трафика в района на Дунав мост при Русе
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на т...
14:53 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.