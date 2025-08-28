В нова фаза навлиза реставрацията на Доходното здание в Русе

© Русе Медиа Реставрацията на Доходното здание в Русе навлиза в нова фаза, като от днес работници започнаха демонтирането на част от скелето около сградата. Целта е модулите да бъдат използвани за изграждане на ново скеле, което трябва да достигне до една от двете кули на емблематичната сграда.



В следващите дни кулата ще бъде основен обект на реставрационни дейности, докато друг екип паралелно ще работи по отстраняването на проблемите с покрива. Компрометираната ламаринена обшивка трябва да бъде поправена, за да се предотвратят течове, които биха могли да нанесат допълнителни щети на историческата сграда, пише Русе Медиа.



След приключване на ремонтните дейности по покривната обшивка, реставраторите ще продължат работа и по фасадата.