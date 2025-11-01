В русенско село възраждат 100-годишна традиция
©
В Хотанца днешният празник е двоен - освен Деня на народните будители, селото отбелязва и своя празник на сармата, с който се възстановява стара традиция. "Традицията е да бъде с абсолютно всички продукти българско производство. Залагаме, може би сме първите тука в областта, които залагаме първи киселото зеле“, обясни кметът на селото Мелиха Тодорова. Тя разказа, че старата дата на селския събор е била именно първата събота и неделя на ноември и сега читалището възобновява обичая гостите да се посрещат с вкусни зелеви сарми.
Тайната на хотанската сарма се крие в детайлите на нейното приготвяне. За разлика от масовата практика, тук месото не е мляно. "Само с кълцано месо, по което трябва да има мазнинка“, разкри пред NOVA председателят на читалището Деница. Именно затова важна съставка е сланината.
Още от категорията
/
Пенчо Милков: Важно е да спрем в забързаното време и да си припомним кои сме и какво ни е завещано
09:45
Слънчева събота в Русе
09:07
Община Русе, М-Газ и SOCAR откриха в с. Червена вода втори обект от проекта за хибридна газификация
29.10
С музикално-поетичен спектакъл Михаил Белчев представя в Русе автобиографичната си книга "Ти ме повика, живот"
23.10
Монтират се корнизни елементи, армировка и болтови дюбели в участъка в ремонт на Дунав мост при Русе
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Област Русе е подготвена за метеорологичните условия през предсто...
17:11 / 31.10.2025
Пенчо Милков награди млади каратисти за успехите им на международ...
15:31 / 31.10.2025
РИОСВ - Русе запечата 45 нови устройства в завода за автомобилни ...
13:33 / 31.10.2025
Община Русе с обновено издание на своя инвестиционен профил
10:03 / 31.10.2025
Общински съвет – Русе ще заседава с дневен ред от 47 точки
10:02 / 31.10.2025
Драгомир Драганов: Предприемаме всички мерки за облекчаване на т...
14:53 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.