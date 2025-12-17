В събота, 19 декември: На тъмно и студено ще останат доста домакинства в Русе
На 19.12.2025 г., от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Русе и улиците:
"Изгрев", "Зорница", "Чародейка", м-ст "Орта билюк", фирмите: "НИКОЛОВ 95" ЕООД; "БГ ПЛАСТ" ООД; "ХАСАН ЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ-КООП.ИЗГРЕВ"; "КООПЕРАЦИЯ СВЕТЛИНА ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ"-Конубунар; "САШКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ - ЕЛЕКТРА 1"; АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ; "ТОДОР ЛЮБОМИРОВ ТОМОВ"; "ГЕОРГИ ПАНЕВ АТАНАСОВ"; "КООП.ЕЛЕКТРА-1; "ДИМИТРИЧКА ДАНКОВА"; "ПЛАМЕН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ"; "НИКОЛА ИВАНОВ ГЕНОВ"; и абонатите захранени от трафопостовете: МТП "Чародейка"; ТП "Светлина" - м-ст "Конубунар", МТП "Електра 1", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.
На 19.12.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на Русе, в района на "Пухлево дере" и "Захарен завод" , ТЕЦ - Изток 71, трафопостове: "Нектар", "Нора", "Дезинфекционна станция", "Вагоно-ремонтен цех" , ФЕЦ "Солано".
На 19.12.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
Русе, Мототехника, бул. "Липник" 133, 135; бул. "България" 288; местност "Кадишева нива"; "Кръста"; "Хаджи Генова чешма", ул. "Христо Македонски" 48, трафопостове: "Проходна будка", "Мототехника", "П/ст II-ри Подем", "Горско стопанство", "Хюндай", "Прох.будка II-ри Подем".
