Утре сутрин – около 8,30 ч., ще бъде възстановено движението в участъка от път I-5 Русе - Бяла в близост до село Обретеник. В края на миналата седмица отсечката бе компрометирана от обилните дъждове на 10 октомври и веднага бяха предприети аварийни дейности за бързото възстановяване на трасето.Компрометираният скат бе насипан със скален материал и трошен камък, възстановена е отводнителната система, бордюрите и ограничителната система. За да се извършат необходимите дейности във възможно най-кратък срок беше проправен и временен път през гората, по който техниката достига до авариралия участък.Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.