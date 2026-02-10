Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт ново дисциплинарно производство срещу Росица Радославова - съдия в Окръжен съд – Русе, по предложение на административния ръководител на органа. В него се сочат дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ е избран чрез жребий дисциплинарен състав с членове Севдалин Мавров и Стефан Гроздев и председател и докладчик – Атанаска Дишева.Колегията отложи за 24.02.2026 г. произнасянето си по дисциплинарно дело № 2/2025 г. срещу съдия Радославова, тъй като не е изтекъл предвиденият в закона 7-дневен срок от уведомяването на дисциплинарно отговорното лице. Производството е образувано също по предложение на административния ръководител на Окръжен съд – Русе, във връзка с дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, както и по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ.Съдийската колегия указа, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, на административния ръководител на Районен съд – Плевен, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението следва да отстрани недостатъците в направеното предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Замфирова – съдия в същия орган. То е инициирано по повод Становище на Комисията по професионална етика към Окръжен съд – Плевен, във връзка със сигнал на Инспектората към ВСС.Председателят на съда е уведомен, че при неизпълнение в срок на дадените указания предложението ще бъде оставено без разглеждане.