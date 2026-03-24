ВСС отказа да изслуша съдия Ивайло Иванов за оказания натиск
На днешното си заседание членовете на съвета отхвърлиха предложението за провеждане на изслушвания на ключовите фигури в аферата. Освен потърпевшия съдия Ивайло Иванов, който в момента заема поста заместник-председател на съда в Русе, без разпит остават съдия Диан Василев от Административен съд - София-област и изпълняващата функциите ръководител на съда в Русе Росица Басарболиева. В прессъобщението на институцията лаконично се посочва, че органът "не прие предложението за изслушване" на магистратите.
До решението се стигна след официално заявление от самия съдия Иванов. С него той поиска отвод на конкретен член на Съдийската колегия в изборната процедура. Институционалното мълчание идва на фона на остър сигнал от "Съюз на съдиите в България". Съсловната организация алармира за директен опит за оказване на натиск върху магистрата от Русе да се откаже от надпреварата за председателския пост.
Съветът отказа да изслуша и собствения си член Драгомир Кояджиков, чието име изплува в опитите за кадруване в съдебната система в Русе. В официалното съобщение на Съдийската колегия скандалът е споменат мимоходом в последния абзац, като основният фокус е поставен върху приети "поправки на явни фактически грешки в диспозитива" от заседанието на 10 март.
