Ваканционно селище с над 30 къщи, паркоместа и детски площадки ще се изгради в лесопарк "Липник"
Имотът ще бъде разделен на три парцела, като в единия ще има 16 сгради, обособени в четири групи свързано застрояване – две групи с по 4 сгради, една група с 6 сгради и една група с 2 сгради. Ще има общо 32 паркоместа на тревна фуга.
Вторият парцел ще бъде с 14 сгради, обособени в две групи свързано застрояване – една, състояща се от 4 сгради, и една, състояща се от 10 сгради. Паркоместата ще са 28.
В третата част ще има 6 сгради, обособени в една група свързано застрояване, и с 12 паркоместа, предаде Русе Медиа.
Ваканционното селище ще има административна сграда, собствен трафопост и охрана. Отделно ще се направят пешеходни, автомобилни и озеленени пространства, като ще има отделен паркинг с 15 паркоместа.
