Ваканционно селище с 36 къщи и две детски площадки ще бъде изградено в Лесопарк "Липник“ край село Николово. Всяка къща ще бъде със застроена площ от близо 60 кв.м., с височина до 7 м и с по две паркоместа. Инвестиционното предложение е на "Текке Парк“ ООД с управител Меджнун Мустафов.

Имотът ще бъде разделен на три парцела, като в единия ще има 16 сгради, обособени в четири групи свързано застрояване – две групи с по 4 сгради, една група с 6 сгради и една група с 2 сгради. Ще има общо 32 паркоместа на тревна фуга.

Вторият парцел ще бъде с 14  сгради, обособени в две групи свързано застрояване – една, състояща се от 4 сгради, и една, състояща се от 10 сгради. Паркоместата ще са 28.

В третата част ще има 6 сгради, обособени в една група свързано застрояване, и с 12 паркоместа, предаде Русе Медиа.

Ваканционното селище ще има административна сграда, собствен трафопост и охрана. Отделно ще се направят пешеходни, автомобилни и озеленени пространства, като ще има отделен паркинг с 15 паркоместа.