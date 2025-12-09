Валерия Горнячка е новият председател на Националния институт по обществени поръчки
Валерия Горнячка е преподавател в Юридическия факултет на Русенския университет и главен експерт "Обществени поръчки" във висшето училище. Професионалният й опит съчетава задълбочени академични познания и дългогодишна практическа работа в областта на обществените поръчки, което я прави авторитетна фигура както сред практиците, така и в академичната общност.
Под нейно ръководство НИОП ще продължи да развива ключовата си роля като платформа за експертна подкрепа, обучение и обмен на добри практики в сферата на обществените поръчки и концесиите. Организацията обединява специалисти от публичния и частния сектор, които споделят общи принципи - прозрачност, отчетност и ефективност при управлението на бюджетни и европейски средства.
Мисията на института остава насочена към повишаване на експертната специализация, стимулиране на професионалния дебат и подпомагане на качественото управление на процедурите по обществените поръчки и публично-частните партньорства. Изборът на Валерия Горнячка е стъпка към разширяване на дейността на организацията и засилване на ролята й като водещ център за компетентност в сектора.
