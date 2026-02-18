Вандали посегнаха на два автомобила в Русе
В първия случай стопанин на лек автомобил марка "Тойота“, модел "Ярис“ е заявил, че за времето от 15:00 часа на 15.02.2026 г. до 10:00 часа на 16.02.2026 г. неизвестно лице е спукало две гуми на автомобила. Собственикът е представил документ за извършен ремонт на стойност 30 евро.
Във втория случай, отново на същата дата, друг мъж е съобщил за повреда по задно крило на автомобила си с марка "Опел“, модел "Корса“. Нанесената щета е оценена на около 100 евро. И по двата случая са регистрирани заявителски материали за престъпление по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс – унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Предприети са необходимите действия за установяване на извършителите.
