Служители на Второ РУ – Русе изясняват два отделни случая на умишлено увреждане на моторни превозни средства, регистрирани на 16.02.2026 г. в гр. Русе, съобщиха от полицията в града.В първия случай стопанин на лек автомобил марка "Тойота“, модел "Ярис“ е заявил, че за времето от 15:00 часа на 15.02.2026 г. до 10:00 часа на 16.02.2026 г. неизвестно лице е спукало две гуми на автомобила. Собственикът е представил документ за извършен ремонт на стойност 30 евро.Във втория случай, отново на същата дата, друг мъж е съобщил за повреда по задно крило на автомобила си с марка "Опел“, модел "Корса“. Нанесената щета е оценена на около 100 евро. И по двата случая са регистрирани заявителски материали за престъпление по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс – унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Предприети са необходимите действия за установяване на извършителите.