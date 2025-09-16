Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци

© В РУ Бяла изясняват случай с нанесени щети по прозорците на къща в с. Бистренци. Сигналът е подаден от роднина на потърпевшия стопанин, който е съобщил вчера на тел. 112. На място е извършен оглед, при който са установени начупени прозорци (единични стъкла и стъклопакети) на първия и втория етаж. Не е открит взлом по вратите на имота и проникване в помещенията. Щетата е в процес на уточняване.



По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Бяла, с оглед разследване на престъпление по чл.216, ал.1 от НК, съобщиха от полицията.