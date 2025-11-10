Вандали разрушиха беседка в квартал Широк център
© Dunav News / Facebook
На мястото, където преди дни деца играеха, а възрастни хора търсеха сянка и спокойствие, сега остана само купчина от счупени дървета и метал. Целият дървен покрив и конструкцията на беседката са съборени, а детските съоръжения наоколо изглеждат изоставени сред разруха.
Жители на района призовават Община Русе и ОДМВР – Русе да проверят записите от камерите за видеонаблюдение в района, за да бъдат установени и наказани виновните.
"Това не е просто счупена беседка – това е символ на безхаберието и липсата на ред. Утре ще бъде друга площадка, после паркинг, вход, кола или нечий дом", коментират възмутени граждани в социалните мрежи, предаде Dunavmost.
Проблем с вандализма
Случаят на улица "Мария Луиза" не е изолиран. През последните месеци в Русе бяха регистрирани множество прояви на вандализъм – от счупени информационни табла до потрошени пожарни хидранти и повредени автомобили. През юли Община Русе съобщи, че системата за видеонаблюдение е помогнала за разкриване на редица противообществени прояви.
