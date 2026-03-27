Вандализъм в Русенско: Три случая на потрошени автомобили и имущество
На 26 март 2026 г. в районното управление в гр. Сливо поле е постъпило заявление от жител на село в общината, който същия ден се е завърнал от чужбина и е установил нанесени щети по свои моторни превозни средства. По негови данни, лек автомобил с марка "Опел“, паркиран пред жилищния му имот в селото, е намерил с унищожено задното дясно стъкло. Впоследствие е констатирал и аналогична повреда - счупено задното дясно стъкло по втори автомобил с марка "Фиат“, без регистрационни табели, намиращ се в двора на същия адрес.
По случая е образувана проверка с по описа на РУ – Сливо поле за престъпление по чл. 216 от НК.
Вчера в РУ – Сливо поле е подадено заявление и от още един жител на същото село, който съобщил в полицията, че за времето от 18:00 часа на 25 март до 09:00 часа на 26 март 2026 г. неизвестно лице е повредило лек автомобил марка "Мерцедес“. Превозното средство е открито с унищожено задното дясно стъкло. Той е заявил, че автомобилът е собственост на сина му, който се намира извън страната и е бил паркиран на улицата пред дома му.
По този случай също е образувана проверка по описа на РУ – Сливо поле - за престъпление по чл. 216 от НК. От служителите на реда са предприети необходимите действия за изясняване на регистрираните случаи на посегателства и установяване на извършителите.
На 25 март 2026 г. в РУ Ветово е постъпил сигнал от управител на търговско дружество, за извършено увреждане на имущество в града. Според подадените данни - за времето от 13:30 до 17:20 часа на същата дата, пред стопанисвания от дружеството търговски обект, неизвестен извършител е счупил стъклен плот на маса с размери 100 на 100 см, като нанесената материална щета е посочена за приблизителна стойност от 150 евро. По случая в РУ – Ветово е образувана преписка за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК и се разследва.
