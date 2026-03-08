На 1 април 2026 година се навършват 80 години от създаването през 1946 година на първия Държавен симфоничен оркстър във Варна, с главен диригент Руслан Райчев. Новината съобщиха от Държавна опера - Варна.На 19 март 2026 година Симфоничният оркестър при Държавна опера Варна и Постоянният гост диригент Павел Балев изнасят в МФ "Мартенски музикални дни“ в Русе концерт с творби от Клод Дебюси, Бохуслав Мартину и Любомир Пипков, солисти Красимир Щерев и Мариан Краев.На следващия ден - 20 март 2026 година, варненските симфоници и Павел Балев откриват със същия концерт XXV издание на Великденския музикален фестивал на Държавна опера Варна.Организираното симфонично дело във Варна датира от началото на миналия век, когато д-р Коста Тодоров, завършил музика и философия в Германия, основава първото Варненско симфонично дружество и дирижира първия симфоничен концерт в България (02.06.1912). Асен Найденов застава начело на симфоничния оркестър, който участва в първите Летни музикални тържества (1926), предшествали един от най-старите европейски фестивали - ММФ "Варненско лято“.Музикалните творци в града се обединяват във Варненската градска филхармония (1935), с диригенти Първан Николов, Димитър Младенов, Пресиян Дюгмеджиев, Васил Попов. По идея на проф. Саша Попов се сформира Симфоничен оркестър при Радио Варна (1945), който на 1 април 1946 г. се обособява като първия Държавен симфоничен оркестър във Варна, с главен диригент Руслан Райчев и концертмайстор Никола Петров.През следващите 16 години музикантите изнасят и репертоара на основаната през 1947 г. Варненска областна народна опера, на която главен художествен ръководител е световноизвестният певец и режисьор, роден във Варна, Петър Райчев, а Руслан Райчев изпълнява функцията на главен диригент.През 1961 г. се отделя самостоятелен оркестър на Варненската опера с пръв концертмайстор цигуларя Иван Радославов – внук на кмета Иван Церов, инициирал построяването на Варненския театър.През 1968 г. Държавният симфоничен оркестър получава статут на Държавна филхармония и нейните изяви в националните прегледи на симфоничното изкуство, ММФ "Варненско лято“, гастролите в Русия, Дания, Румъния и други страни се оценяват по достойнство от музикалната критика и публиката.Обществено-политическите промени след 1989 г. водят до сливането през 1999 г. на Варненската опера и Варненската филхармония в Оперно-филхармонично дружество (ОФД). През 2010 г. се създава новата организационна структура Театрално-музикален продуцентски център Варна, който обединява Държавна опера Варна и Драматичен театър "Стоян Бъчваров“.В този сложен административен контекст се преплитат съдбите на видни фигури от българския музикален живот, свързали творчеството си с Варна. Сред тях са диригентите Йоско Йосифов (1911–2001), Емил Главанаков (1918–1978), Влади Анастасов (1928–2005), Йордан Дафов (1940), Константин Илиев (1924–1988), Драгомир Ненов (1927–2016), Недялко Недялков (1935–2000), Борислав Иванов (1931–2022), Иван Маринов (1928–2003), Иван Филев (1941), Христо Игнатов (1948–2019), Станислав Ушев (1958–2021). Високото ниво на музикалната култура във Варна през последните години отстояват постоянните гост диригенти на Държавна опера Варна Павел Балев, Григор Паликаров, Светослав Борисов и Якопо Сипари ди Пескасероли (Италия).