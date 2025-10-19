Васил Петров "разтърси“ голямата зала на Доходно здание в град Русе. Развълнуваната и изправена на крака публика с гръмки овации го повика три пъти на бис. Билетите за концерта на 17 октомври в Доходно здание свършиха дни преди датата на събитието, с което той отбеляза своя празник – 30 години в музиката. Продължителните овации на публиката провокираха Васил Петров да изпълни вечната песен "My Way", след което публиката отново го повика и той им подари изпълнение в трио с неговите гости на "Come Fly with me" и "Strangers in the night".На концерта си "The best of Васил Петров“ той представи най-големите си български хитове, класики, джаз стандарти и любими теми записани през годините и част от концертните му програми в акомпанимент на Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев. Специалните му гости Брус Джонсън (САЩ) и Анна Ставрева внесоха допълнително радост на публика, като се представиха с дуетни и солови изпълнения. Концертът е организиран от Община Русе, ОП "Русе арт“ с подкрепата на Хотел Кораб "София“. Васил Петров получи поздравителен адрес, торта и кошница с цветя от кмета на град Русе, г-н Пенчо Милков, по повод неговия професионален празник.Васил Петров продължава да празнува творческата си кариера заедно с Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов" с маестро Деян Павлов.Програма озаглавена "30 години на сцена“, където той представя едни от най-великите хитове и вечни класики, както и българска музика в симфонична версия.Шедьоври на Бийтълс, Франк Синатра, КИС, Антонио Карлос Жобим, Франсис Лей, Франки Вали, латино теми, музика от филмите на Чарли Чаплин, "Мисия невъзможна", "Карибски пирати", "Властелинът на пръстените", "Междузвездни войни", неговият хит Другият в нова симфонична версия и някои изненади за неговите фенове. Васил Петров преплита латино музиката, джаза, поп, рок и филмовата музика в неповторима хармония, а специален акцент в изпълненията ще добави джаз трио в състав Йордан Тоновски – пиано, Христо Минчев – бас, Александър Каменов – ударни.Премиерата е в град Силистра на 21 октомври, 19:00 ч.СУ "Н.Й.Вапцаров", следват Сливен на 23 октомври в народно читалище "Зора", Варна на 24 октомври, Зала "Славейков" в кв. Вл. Варненчик, в Горна Оряховица е на 12 ноември, 18:30 ч. Зала на Общината, 13 ноември в Левски от 18:30 ч., НЧ "Г. Парцалев", Разград - 14 ноември, 19:00 ч.Зала "Филхармония", Казанлък - 16 декември, 19:00 ч. Зала "ДНА". Турнето продължава и през 2026г.Билети се продават на касите на залите.