|Важно напомняне за новите платени зони за паркиране в Русе
На посочените улици вече са поставени необходимата хоризонтална и вертикална маркировки, както и указателни табели, които информират за работното време на зоните и начините за заплащане. За удобство на гражданите са монтирани три паркомата, които позволяват разплащане в брой, чрез ПОС терминал или посредством QR код.
В периода от 1 до 5 септември включително ще бъде въведен гратисен режим, в рамките на който нарушителите няма да бъдат санкционирани. Това съобщават от общината.
За повече информация гражданите могат да се обръщат към началник сектор "Платено паркиране и репатриране“ на телефон 0882 838 311.
Промените са във връзка със Заповед № РД-01-1438/22.05.2024 г. на кмета и на основание Решение № 522 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 26/31.03.2009 г.
