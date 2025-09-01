Новини
Важно напомняне за новите платени зони за паркиране в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 22:12
© Община Русе
От днес, 1 септември, ще бъде въведен режим за платено кратковременно паркиране в определени зони на територията на града. Новите зони обхващат участъка на ул. "Тома Кърджиев“ от двора на СУ "Христо Ботев“ до ул. "Отец Паисий“, ул. "Отец Паисий“ - от бул. "Славянски“ до ул. "Тома Кърджиев“, както и пространството пред Регионалния исторически музей - от ул. "Александровска“ до ул. "Рила“.

На посочените улици вече са поставени необходимата хоризонтална и вертикална маркировки, както и указателни табели, които информират за работното време на зоните и начините за заплащане. За удобство на гражданите са монтирани три паркомата, които позволяват разплащане в брой, чрез ПОС терминал или посредством QR код.

В периода от 1 до 5 септември включително ще бъде въведен гратисен режим, в рамките на който нарушителите няма да бъдат санкционирани. Това съобщават от общината.

За повече информация гражданите могат да се обръщат към началник сектор "Платено паркиране и репатриране“ на телефон 0882 838 311.

Промените са във връзка със Заповед № РД-01-1438/22.05.2024 г. на кмета и на основание Решение № 522 на Общински съвет - Русе, прието с Протокол № 26/31.03.2009 г.






