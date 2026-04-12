Навръх Възкресение Христово площадът пред Община Русе се превърна в сцена на традиционното великденско хоро, което събра стотици жители и гости на града. Събитието се организира за 35-а поредна година и е неизменна част от културния календар на общината.

Кадри, публикувани от кмета на града Пенчо Милков, показват празничната атмосфера и многобройните участници, хванати на кръшно хоро.

Празникът започна в 11:00 часа пред сградата на местната администрация, която е съорганизатор на инициативата заедно с Фолклорен танцов театър "Найден Киров". Водещи на тазгодишната програма са Десислава Николова и Йовко Кънев, които се грижат за доброто настроение на присъстващите. Освен пъстрите танцови изпълнения, организаторите са подготвили и специална празнична томбола с награди за най-късметлиите в публиката.

Центърът на града бе домакин и на традиционните тематични състезания. Всеки желаещ може да донесе предварително боядисани яйца и да се включи в двете основни надпревари. Журито оценява участниците в категориите за най-красиво изписано яйце и за най-здраво яйце "борец", като за победителите са предвидени специални награди.