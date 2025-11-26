Служители на Второ РУ задържаха мъж, опитал да осуети проверка и изхвърлил наркотично вещество.Вчера, около 20:14 ч., патрулен екип служители на групата за охрана на обществения ред при Второ РУ – Русе, извършвайки обход в района на алея "Детелина“ в кв. "Захарна фабрика“, забелязали да се движи велосипедист. Полицаите подали сигнал за спиране, но мъжът не се подчинил и продължил да кара. Униформените видели как той, опитвайки се да избегне проверката, изхвърля в близък имот малък пакет – свивка от черен найлон, който малко преди това е държал в ръката си.Мъжът бил задържан, като се установило, че е 46-годишен жител на Русе. На място е извикана дежурна оперативна група, която е иззела свивката. В нея са открити 3,6 грама суха зелена тревна маса, която при полеви тест е реагирала положително на канабис.Задържаният е отведен във Второ РУ – Русе за последващи действия. По случая е започната работа, като е регистрирана преписка по описа на управлението. Това съобщава ОДМВР - Русе.