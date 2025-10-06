© Областна администрация - Русе Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе



Проливни дъждове се очакват в Русенско до края на седмицата. Това стана ясно след проведен разговор между областният управител Драгомир Драгонов и ръководителя на местната метеорологична обсерватория към Националния институт по метеорология и хидрология – клон Варна д-р Емил Иванов Драганов.



Очакванията са общото количеството на валежите до този четвъртък включително да достигне между 80 и 110 л/кв. м. Причината е поредният преминаващ над страната средиземноморски циклон. Драганов поясни, че най-интензивни се очаква да бъдат валежите във вторник и сряда. Тогава дори може да се стигне до локални наводнения, поради вече овлажнената почва от предходната обстановка.



Очаква се и повишаване нивото на реките в региона, като те най-вероятно ще бъдат над средногодишните, но под праговете за внимание. Опасност има и от активиране на свлачища. От утре ще се усилят и поривите на вятъра, като на моменти те може да надхвърлят 60 км/ч.



Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение за справяне при възникване на евентуална кризисна ситуация. При необходимост ще бъдат въведени и допълнителни превантивни мерки. Освен безопасността на хората, Драганов посочи, че основен приоритет е осигуряването на непрекъснато електрозахранване, водоснабдяване и комуникации.



От Областната администрация в Русе припомнят, че от началото на следващата седмица по разпореждане на Драганов междуведомствена комисия започва проверки на речните корита и дигите в региона. Фокусът на проверките ще е върху зоните със значителен потенциален риск от наводнения, проводимостта на реките и техните корекции, както и на изградените диги. Ще се следи също за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води. В обхвата на иснпекциите попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали.