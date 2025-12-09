Стотици жители на град Ветово се събраха тази вечер на централния площад за мирно шествие под надслов "Не на омразата". Събитието е част от националната кампания на "ДПС – Ново начало", която организира едновременни митинги в десетки общини в цялата страна днес.Хората излязоха да подкрепят управлението, както и да се противопоставят на етническото разделение. На място бяха народният представител Атидже Алиева-Вели и областният координатор на "ДПС – Ново начало" и общински съветник в Русе Айдоан Джелил.Протестиращите развяват плакати на ДПС, както и такива с надпис "Не на омразата" под звуците на български песни. Има и плакати с българското знаме, както и това на Европейския съюз.Митингът се проведе в 24 града.