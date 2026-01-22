ВиК - Русе: Отчитането на водомерите се отлага заради поледиците
Отчитането, предвидено за днешния ден, ще бъде проведено през следващия месец, като потребителите ще бъдат уведомени своевременно за новата дата.
"Препоръчваме на абонатите при възможност да подадат показанията на своите измервателни уреди онлайн в раздел "Домакинства", подраздел "Самоотчитане на водомер" на сайта: https://www.vik-ruse.com/domakinstva/samootchitane", се казва още в съобщението.
