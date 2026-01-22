Сподели close
Поради усложнената пътна обстановка в Русе, свързана със заледяване на пътните настилки, днес, 22 януари, служителите на водното дружество няма да извършват визуално отчитане на водомерите, съобщиха от ВиК - Русе. 

Отчитането, предвидено за днешния ден, ще бъде проведено през следващия месец, като потребителите ще бъдат уведомени своевременно за новата дата.

"Препоръчваме на абонатите при възможност да подадат показанията на своите измервателни уреди онлайн в раздел "Домакинства", подраздел "Самоотчитане на водомер" на сайта: https://www.vik-ruse.com/domakinstva/samootchitane", се казва още в съобщението.