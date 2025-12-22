ВиК – Русе няма да вдига цената на водата от 1 януари
Днес, 22 декември, КЕВР провежда заседание, на което трябва да бъде взето окончателно решение за цените на ВиК услугите в страната, считано от 1 януари. Според предварителните разчети, публикувани на сайта на регулатора, за Русе се предвижда увеличение с 8,9%. Ако това предложение бъде прието официално, цената на един кубик вода би трябвало да скочи от сегашните 5,184 лева на 5,644 лева с ДДС (или 2,886 евро).
Въпреки икономическата обосновка за увеличението, ръководството на водното дружество в крайдунавския град е взело решение да задържи настоящите нива на цените за определен период. Основният мотив е свързан с подготовката на страната за приемане на единната европейска валута и желанието да се избегне допълнителен шок за домакинствата.
"Смятаме, че е важно потребителите да имат спокойствие и увереност по време на самия процес на преминаване към новата валута. Когато определим кога ще започнем да прилагаме новите цени, ще публикуваме информация в уебсайта ни", заяви инж. Илиан Милев, цитиран от вестник "Утро".
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
