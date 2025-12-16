Нормалното водоподаване в град Две могили ще бъде нарушено утре, 17 декември, поради ремонтни дейности по водния цикъл на града, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" ООД - Русе.Планираното прекъсване ще е в интервала от 08:00 до 17:00 часа. Причината са реконструкции на водопроводи по улиците "Дружба", "Камчия" и бул. "България". Техническите екипи ще подменят стари тръби с диаметри 250, 300 и 350 мм с нови полиетиленови тръби с висока плътност.Засегнати райониБез вода ще останат абонатите на следните улици:- бул. "България"- ул. "Пловдив"- ул. "Кирил и Методий"- ул. "Христо Ботев"- ул. "Чайка"- ул. "Черни връх"От ВиК – Русе се извиняват за причинените неудобства и благодарят на гражданите за разбирането по време на ремонтните дейности.