ВиК - Русе предупреждава за прекъсване на водата в областта
Планираното прекъсване ще е в интервала от 08:00 до 17:00 часа. Причината са реконструкции на водопроводи по улиците "Дружба", "Камчия" и бул. "България". Техническите екипи ще подменят стари тръби с диаметри 250, 300 и 350 мм с нови полиетиленови тръби с висока плътност.
Засегнати райони
Без вода ще останат абонатите на следните улици:
- бул. "България"
- ул. "Пловдив"
- ул. "Кирил и Методий"
- ул. "Христо Ботев"
- ул. "Чайка"
- ул. "Черни връх"
От ВиК – Русе се извиняват за причинените неудобства и благодарят на гражданите за разбирането по време на ремонтните дейности.
