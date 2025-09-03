ЗАРЕЖДАНЕ...
|ВиК-Русе с жест към резерват "Сребърна"
Тръбите са безвъзмездно дарени и положени от "Водоснабдяване и канализация“ Русе ООД, като те ще останат на територията на резервата и след специализираната акция, която ще приключи до средата на септември.
Дунавската вода е заляла напълно местността "Бабушкото блато“ и прилежащите малки водни огледала. Системата за отчитане на водното ниво при южен шлюз отчита леко повишение на от 2 см, което се дължи изцяло на дейността по изпомпване на вода от река Дунав. Нивото в централното водно огледало остава постоянно поради голямата му площ. Постоянно остава и нивото в западно разположеното огледало "Драганова локва", където дълбочината към момента е около 2 м.
Теренът, в който се извършва препомпването на водите, в т.ч. и съоръжението "Западен канал с преливник“ попадат в рамките на резервата и навлизането следва да се извършва само от служебни лица. Охраната на резервата не може да гарантира сигурността на посетителите, а и това представлява нарушения на режима на защитената територия.
Обстановката в резервата е спокойна. Към момента размножителния период на защитените видове е приключил. В рамките на водните огледала се наблюдават лебеди, които постоянно обитават резервата, скитащи къдроглави и розови пеликани, малки корморани, сиви гъски, патици, чапли, рибарки и водни кокошки.
