Поради изграждане на нови водопроводни връзки, на 6 януари 2026 г. (вторник) в части от Русе ще бъде временно прекъснато водоподаването. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" - Русе.В интервала от 08:00 до 18:00 часа се очаква "нарушено нормално водоподаване“ по:- бул. "Гоце Делчев“- ул. "Русофили“Засегнати ще бъдат и обекти в района, сред които магазин "Джъмбо', газстанция "М-Газ", бензиностанция "Петрол", както и сервизите на "Дачия" и "Ситроен"."Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", се казва в съобщението от ВиК - Русе.