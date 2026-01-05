ВиК - Русе спира водата в ключова търговска зона
В интервала от 08:00 до 18:00 часа се очаква "нарушено нормално водоподаване“ по:
- бул. "Гоце Делчев“
- ул. "Русофили“
Засегнати ще бъдат и обекти в района, сред които магазин "Джъмбо', газстанция "М-Газ", бензиностанция "Петрол", както и сервизите на "Дачия" и "Ситроен".
"Предварително се извиняваме за евентуалните неудобства и Ви благодарим за разбирането", се казва в съобщението от ВиК - Русе.
