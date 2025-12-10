ВиК - Русе временно спира плащания заради въвеждането на еврото
По време на този период системите за разплащане няма да обработват транзакции, затова от компанията призовават клиентите си да платят текущите си задължения най-късно до 29 декември 2025 г.
Абонатите, които не успеят да извършат плащане в този срок, ще могат да го направят след 5 януари 2026 г. Сумите ще бъдат автоматично преизчислени в евро по официалния валутен курс - 1,95583 лв. за 1 евро.
За допълнителна информация и въпроси, свързани с промените в обслужването, гражданите могат да се свържат с дружеството на телефон 082 501 560. От компанията пожелават на русенци весели и светли празници.
