Водоснабдителното дружество в Русе временно ще преустанови приемането на плащания за консумирана вода и услуги в периода от 30 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г. Причината е техническата подготовка за въвеждането на еврото като официално разплащателно средство в България от 1 януари 2026 г., съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Русе.По време на този период системите за разплащане няма да обработват транзакции, затова от компанията призовават клиентите си да платят текущите си задължения най-късно до 29 декември 2025 г.Абонатите, които не успеят да извършат плащане в този срок, ще могат да го направят след 5 януари 2026 г. Сумите ще бъдат автоматично преизчислени в евро по официалния валутен курс - 1,95583 лв. за 1 евро.За допълнителна информация и въпроси, свързани с промените в обслужването, гражданите могат да се свържат с дружеството на телефон 082 501 560. От компанията пожелават на русенци весели и светли празници.