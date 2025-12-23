ВиК - Русе замразява цените на водата въпреки решението на КЕВР
Във връзка с приемане на еврото "Водоснабдяване и канализация" ООД – Русе обаче ще запази досега действащите цени, за да даде на потребителите достатъчно време за адаптация към новата валута.
"ВиК“ ООД – Русе ще уведоми допълнително потребителите за започване на прилагане на утвърдените от Комисията цени за 2026 г.
